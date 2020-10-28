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Журнал Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана, власти Турции возмущены

Среда, 28 октября 2020, 10:27

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На рисунке изображен Эрдоган, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит какой-то напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

В Турции уже отреагировали на карикатуру, заявив, что Франция демонстрирует "свою пошлость и безнравственность".

 

"Мы решительно осуждаем публикацию о нашем президенте во французском журнале, в котором не уважаются никакие убеждения, святость и ценности. Они просто демонстрируют собственную пошлость и безнравственность. Нападение на личные права - это не юмор и свобода выражения", - написал в Twitter официальный представитель президента Ибрагим Калин.

Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун написал целую серию твитов, в которых обвинил издателей и французские власти в "отвратительной попытке посеять культурный расизм и ненависть".

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.

Эрдоган также подал жалобу в прокуратуру на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.

Вилдерс поделился карикатурой, изображающей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью "террорист".

Темы: Франциярелигия


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