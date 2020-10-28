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Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном

Середа, 28 жовтня 2020, 11:00

Держдума прийняла законопроект, який забороняє співробітникам Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки мати дозвіл на проживання за кордоном, за винятком випадків, коли це є службовою необхідністю.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "Вводиться заборона мати дозвіл на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина РФ на території іноземної держави, якщо це не обумовлено рішенням завдань оперативно-службової та розвідувальної діяльності.

Заборона буде поширюватися на військовослужбовців, федеральних державних цивільних службовців і працівників органів ФСБ, а також на співробітників органів зовнішньої розвідки РФ".

Деталі: Документ вніс до Держдуми президент РФ Володимир Путін в рамках реалізації нових положень конституції.

Зараз в законах РФ "Про Федеральну службу безпеки" та "Про зовнішню розвідку" прописана лише заборона на громадянство (підданство) іноземної держави.

Також Путін може вносити подання щодо кандидатур керівників ФСБ і СЗР до Ради Федерації.

Теми: РосіяФСБрозвідка


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