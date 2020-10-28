Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном
Держдума прийняла законопроект, який забороняє співробітникам Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки мати дозвіл на проживання за кордоном, за винятком випадків, коли це є службовою необхідністю.
Джерело: російське видання ТАСС
Дослівно: "Вводиться заборона мати дозвіл на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина РФ на території іноземної держави, якщо це не обумовлено рішенням завдань оперативно-службової та розвідувальної діяльності.
Заборона буде поширюватися на військовослужбовців, федеральних державних цивільних службовців і працівників органів ФСБ, а також на співробітників органів зовнішньої розвідки РФ".
Деталі: Документ вніс до Держдуми президент РФ Володимир Путін в рамках реалізації нових положень конституції.
Зараз в законах РФ "Про Федеральну службу безпеки" та "Про зовнішню розвідку" прописана лише заборона на громадянство (підданство) іноземної держави.
Також Путін може вносити подання щодо кандидатур керівників ФСБ і СЗР до Ради Федерації.