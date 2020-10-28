Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном

Середа, 28 жовтня 2020, 10:00
Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном

Держдума прийняла законопроект, який забороняє співробітникам Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки мати дозвіл на проживання за кордоном, за винятком випадків, коли це є службовою необхідністю.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "Вводиться заборона мати дозвіл на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина РФ на території іноземної держави, якщо це не обумовлено рішенням завдань оперативно-службової та розвідувальної діяльності.

Заборона буде поширюватися на військовослужбовців, федеральних державних цивільних службовців і працівників органів ФСБ, а також на співробітників органів зовнішньої розвідки РФ".

Деталі: Документ вніс до Держдуми президент РФ Володимир Путін в рамках реалізації нових положень конституції.

Зараз в законах РФ "Про Федеральну службу безпеки" та "Про зовнішню розвідку" прописана лише заборона на громадянство (підданство) іноземної держави.

Також Путін може вносити подання щодо кандидатур керівників ФСБ і СЗР до Ради Федерації.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяФСБрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Росія
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – Держдеп
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: