Россия запретила сотрудникам ФСБ и разведчикам иметь вид на жительство за рубежом

Госдума приняла законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки иметь вид на жительство за рубежом, за исключением случаев, когда это является служебной необходимостью.

Источник: российское издание ТАСС

Дословно: "Вводится запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Запрет будет распространяться на военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки РФ".

Детали: Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в рамках реализации новых положений конституции.

Сейчас в законах РФ "О Федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке" прописан лишь запрет на гражданство (подданство) иностранного государства.

Также Путин может вносить представление по кандидатурам руководителей ФСБ и СВР в Совет Федерации.