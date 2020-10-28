Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик: четвер побуде любимчиком осені

Середа, 28 жовтня 2020, 10:30
Синоптик: четвер побуде любимчиком осені
фото: УП

За прогнозом синоптика, у четвер в Україні буде тепло, температура повітря очікується на рівні +13+19 градусів тепла, а надалі похолодає.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця.

Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися.

29-го жовтня з півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні у південній частині України, у Центрі, на південному сході, в Приазов'ї, та ввечері в західних областях".

 

Деталі: Синоптик відзначає, що на решті території - без істотних опадів.

Температура повітря у четвер очікується +13+19 градусів.

За словами Діденко, п'ятниця, субота, неділя - принесе в Україну похолодання та більше дощів.

У Києві завтра, 29-го жовтня, ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів.

У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: