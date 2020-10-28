Синоптик: четвер побуде любимчиком осені

За прогнозом синоптика, у четвер в Україні буде тепло, температура повітря очікується на рівні +13+19 градусів тепла, а надалі похолодає.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця.

Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися.

29-го жовтня з півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні у південній частині України, у Центрі, на південному сході, в Приазов'ї, та ввечері в західних областях".

Деталі: Синоптик відзначає, що на решті території - без істотних опадів.

Температура повітря у четвер очікується +13+19 градусів.

За словами Діденко, п'ятниця, субота, неділя - принесе в Україну похолодання та більше дощів.

У Києві завтра, 29-го жовтня, ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів.

У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться.