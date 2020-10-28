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Синоптик: четверг побудет любимчиком осени

Среда, 28 октября 2020, 10:30
Синоптик: четверг побудет любимчиком осени
фото: УП

По прогнозу синоптика, в четверг в Украине будет тепло, температура воздуха ожидается на уровне +13+19 градусов тепла, а в дальнейшем похолодает.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Четверг в Украине еще побудет любимчиком осени, будет тепло и еще много солнца.

Однако уже потихоньку ситуация начинает меняться.

29-го октября с юга, из районов Черного моря, скручивается для прыжка циклон и уже завтра отдельные дожди вероятны у южной части Украины, в Центре, на юго-востоке, на Приазовье, и вечером в западных областях".

 

Детали: Синоптик отмечает, что на остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг ожидается +13+19 градусов.

По словам Диденко, пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей.

В Киеве завтра, 29-го октября, еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня предполагается около 13 градусов тепла.

В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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