Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії
Понад 10 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі вранці 28 жовтня, на місці працює поліція.
Джерело: поліція Дніпропетровської області, голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram
Дослівно поліція: "28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали. Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події".
Пряма мова Жмака: "Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко – Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм".
Деталі: За фактом сходу вагонів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.
Жмак додав, що "Укрзалізниця" також проводить розслідування за даними фактами та відреагує належним чином.