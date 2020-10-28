Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії

Середа, 28 жовтня 2020, 11:42
ФОТО З TELEGRAM ЖМАКА

Понад 10 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі вранці 28 жовтня, на місці працює поліція.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram

Дослівно поліція: "28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.  Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події".

 
ФОТО З TELEGRAM ЖМАКА  

Пряма мова Жмака: "Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко – Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм".

Деталі: За фактом сходу вагонів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. 

 
Фото з Telegram Жмака  

Жмак додав, що "Укрзалізниця" також проводить розслідування за даними фактами та відреагує належним чином.  

Українська правда
Теми: УкрзалізницяКривий Рігполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії – ЦПК

Схема на 47,5 млн грн: керівників порту "Південний" викрили в корупції

COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих

ОновленоЛяшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Лукашенко про жорсткий розгін протестувальників: "Це був мій наказ"

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Усі новини...
Укрзалізниця
Антикорсуд розцінив як втручання скаргу до Венедіктової у справі "Укрзалізниці"
Укрзалізниця має невикористаний потенціал реалізації металобрухту – ЄБА
Через епідемію в Сумах скасували посадку на три потяги
Останні новини
13:05
У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус
13:04
Apple розробляє власний пошуковик - ЗМІ
12:59
Соціологи показали, чому більшість виборців не пішли голосувати
12:56
Більше половини виборців, що прийшли на дільниці, люди старше 50 років
12:44
інфографікаУ патріарха Кирила з ріднею знайшли нерухомість на 3 мільйона доларів
12:37
Франція очікує повторний "локдаун", умови оголосять увечері
12:27
COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ
12:19
Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка
12:18
Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії – ЦПК
12:16
Серед 563 нових хворих на COVID у Києві – 14 медиків
Усі новини...