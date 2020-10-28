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Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії

Середа, 28 жовтня 2020, 10:42
Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії
ФОТО З TELEGRAM ЖМАКА

Понад 10 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі вранці 28 жовтня, на місці працює поліція.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram

Дослівно поліція: "28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.  Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події".

 
ФОТО З TELEGRAM ЖМАКА  

Пряма мова Жмака: "Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко – Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм".

Деталі: За фактом сходу вагонів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. 

 
Фото з Telegram Жмака  

Жмак додав, що "Укрзалізниця" також проводить розслідування за даними фактами та відреагує належним чином.  

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяКривий Рігполіція
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