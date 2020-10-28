Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії

Понад 10 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі вранці 28 жовтня, на місці працює поліція.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram

Дослівно поліція: "28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали. Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події".

ФОТО З TELEGRAM ЖМАКА

Пряма мова Жмака: "Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко – Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм".

Деталі: За фактом сходу вагонів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Фото з Telegram Жмака

Жмак додав, що "Укрзалізниця" також проводить розслідування за даними фактами та відреагує належним чином.