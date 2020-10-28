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Грузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути

Среда, 28 октября 2020, 10:42
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути
ФОТО с TELEGRAM ЖМАКА

Более 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кривом Роге утром 28 октября, на месте работает полиция.

Источник: полиция Днепропетровской области, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram

Дословно полиция: "28 октября в 4:10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства происшествия". 

 
Фото с Telegram Жмака  

Прямая речь Жмака: "Утро началось с двух плохих новостей: схождение 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко – Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый – умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй – простой вандализм".

Детали: По факту схождения вагонов полиция открыла уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК. 

 
Фото с Telegram Жмака  

Жмак добавил, что "Укрзализныця" также проводит расследование по данным фактам и отреагирует должным образом.

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяКривой Рогполиция
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