Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути

Среда, 28 октября 2020, 11:42
ФОТО с TELEGRAM ЖМАКА

Более 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кривом Роге утром 28 октября, на месте работает полиция.

Источник: полиция Днепропетровской области, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram

Дословно полиция: "28 октября в 4:10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства происшествия". 

 
Фото с Telegram Жмака  

Прямая речь Жмака: "Утро началось с двух плохих новостей: схождение 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко – Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый – умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй – простой вандализм".

Детали: По факту схождения вагонов полиция открыла уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК. 

 
Фото с Telegram Жмака  

Жмак добавил, что "Укрзализныця" также проводит расследование по данным фактам и отреагирует должным образом.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяКривой Рогполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководителей порта "Южный" уличили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн – НАБУ

COVID в Украине: антирекорд смертей и снова больше новых больных

ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

Все новости...
Укрзализныця
Антикорсуд расценил как вмешательство жалобу к Венедиктовой по делу "Укрзализныци"
Укрзализныця имеет неиспользованный потенциал реализации металлолома – ЕБА
Из-за эпидемии в Сумах отменили посадку на три поезда
Последние новости
11:45
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Одесской области
11:42
фотоГрузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути
11:39
Венедиктова провела совещания с руководителями силовых ведомств
11:30
картаСиноптик: четверг побудет любимчиком осени
11:15
Блокировка Smart TV: в LG рассказали, что делать со старыми телевизорами
11:14
От коронавируса умер украинский епископ
11:00
Россия запретила сотрудникам ФСБ и разведчикам иметь вид на жительство за рубежом
10:56
Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян
10:36
Вакцины от гриппа, которые закупило государство, отдадут на иммунизацию медиков
10:36
Украина договаривается с французской Alstom о модернизации поездов
Все новости...