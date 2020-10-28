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Двоє маленьких дітей загинули в пожежі на Одещині

Середа, 28 жовтня 2020, 11:45

В результаті пожежі в одноповерховому житловому будинку на Одещині загинули двоє дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 28 жовтня о 09:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Роздільнянському районі в селі Новокрасне на вулиці Набережна загорівся одноповерховий житловий будинок.

На місці рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв.м. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців).

Пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.

Українська правда
Теми: пожежаОдеська область


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