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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Одесской области

Среда, 28 октября 2020, 11:45

В результате пожара в одноэтажном жилом доме в Одесской области погибли двое детей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 28 октября в 9:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Раздельнянском районе в селе Новокрасное на улице Набережная загорелся одноэтажный жилой дом.

На месте спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев).

Пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.

Украинская правда
Темы: пожарОдесская область


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