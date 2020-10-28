Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Одесской области

Среда, 28 октября 2020, 10:45
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Одесской области

В результате пожара в одноэтажном жилом доме в Одесской области погибли двое детей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 28 октября в 9:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Раздельнянском районе в селе Новокрасное на улице Набережная загорелся одноэтажный жилой дом.

На месте спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев).

Пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.

Украинская правда
Темы: пожарОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
пожар
Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области
Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие
В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: