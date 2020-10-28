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Потужний вибух стався на газовій станції: є загиблі і постраждалі

Середа, 28 жовтня 2020, 12:22
Потужний вибух стався на газовій станції: є загиблі і постраждалі

У Дергачівському районі Харківської області стався вибух газу на території газопереробної станції, попередньо повідомляють про 2 загиблих, 9 людей постраждали.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "В результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів".

Деталі: На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Усі обставини події наразі встановлюються.

 

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) ККУ.

 

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

 

Українська правда
Теми: ХарківХарківська областьвибух
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