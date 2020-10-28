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Мощный взрыв произошел на газовой станции: есть погибшие и пострадавшие

Среда, 28 октября 2020, 12:22
Мощный взрыв произошел на газовой станции: есть погибшие и пострадавшие

В Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв газа на территории газоперерабатывающей станции, предварительно сообщают о 2 погибших, 9 человек пострадали.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "В результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров".

Детали: На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК.

 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

Украинская правда

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Темы: ХарьковХарьковская областьвзрыв
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