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Кулеба хоче зберегти торгівлю з Білоруссю – крім підприємств, де зміцнюється контроль РФ

Середа, 28 жовтня 2020, 12:31

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає за збереження економічної співпраці з Білоруссю, попри політичні суперечності – крім підприємств, де посилюється контроль Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". 

"У нас із Білоруссю дуже глибока і розвинена торгівля. З деяких питань наша торгівля є критично важливою або для білоруської, або для української економіки та безпеки. У нас дуже серйозна взаємодія у військово-технічній сфері.

Тому я – за збереження торгівлі, економічної співпраці. За одного виключення: якщо ми бачимо, що на якомусь білоруському підприємстві зміцнюється контроль із боку Росії та російських спецслужб, і це підприємство є важливим для України, тоді ми маємо в кожному конкретному випадку оцінювати ризик, який виникає для України", – зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Україна та Білорусь політично розійшлися, " ніхто не має виступати проти добробуту білоруського та українського народу, а добробут виникає, зокрема, через загальну торгівлю".

Теми: Кулеба ДмитроБілорусь
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