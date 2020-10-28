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Кулеба хочет сохранить торговлю с Беларусью – кроме предприятий, где укрепляется контроль РФ

Среда, 28 октября 2020, 13:31

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за сохранение экономического сотрудничества с Беларусью, несмотря на политические противоречия – кроме предприятий, где усиливается контроль России. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Інтерфакс-Україна".

"У нас с Беларусью очень глубокая и развита торговля. По некоторым вопросам наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере.

Поэтому я – за сохранение торговли, экономического сотрудничества. С одним исключением: если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы в каждом конкретном случае будем оценивать риск, который возникает для Украины", - отметил Кулеба.

Он добавил, что хотя Украина и Беларусь политически разошлись, "никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю".

Темы: Кулеба ДмитрийБеларусь


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