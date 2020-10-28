Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба хочет сохранить торговлю с Беларусью – кроме предприятий, где укрепляется контроль РФ

Среда, 28 октября 2020, 12:31

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за сохранение экономического сотрудничества с Беларусью, несмотря на политические противоречия – кроме предприятий, где усиливается контроль России. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Інтерфакс-Україна".

"У нас с Беларусью очень глубокая и развита торговля. По некоторым вопросам наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере.

Поэтому я – за сохранение торговли, экономического сотрудничества. С одним исключением: если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы в каждом конкретном случае будем оценивать риск, который возникает для Украины", - отметил Кулеба.

Он добавил, что хотя Украина и Беларусь политически разошлись, "никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю".

Темы: Кулеба ДмитрийБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Кулеба объяснил осторожность НАТО относительно приглашения Украины: "опасаются скорости"
Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину уже видят членом НАТО
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: