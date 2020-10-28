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Три радянських ЗРК незаконно ввезли в Україну для перепродажу

Середа, 28 жовтня 2020, 13:12
Три радянських ЗРК незаконно ввезли в Україну для перепродажу
ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства СБУ, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету.

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних сил України.

Вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару, використовували для незаконного переправлення продукції через державний кордон реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

Оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 мільйонів гривень.

Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон.

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів, правоохоронці виявили документи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

 
 
 

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Головного слідчого управління СБУ за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяторгівляСБУ
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