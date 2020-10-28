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Три советских ЗРК незаконно ввезли в Украину для перепродажи

Среда, 28 октября 2020, 13:12
Три советских ЗРК незаконно ввезли в Украину для перепродажи
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем 110 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет.

Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных сил Украины.

Они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара, использовали для незаконной переправки продукции через государственную границу реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Сделка с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем на 20 миллионов гривен.

Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение была реэкспортирована за границу.

Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

 
 
 

В рамках уголовного производства, начатого следователями Главного следственного управления СБУ по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.

Темы: оружиеторговляСБУ
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