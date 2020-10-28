Перерозподіл коштів онкохворих на дороги має затвердити бюджетний комітет

Перерозподіл коштів, передбачених за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, остаточно має схвалити бюджетний комітет парламенту, в уряді зазначають, що проєкт МОЗ - непростий.

Джерело: засідання уряду 28 жовтня

Пряма мова міністра економіки Ігоря Петрашка: "Загалом у цьому році мала бути реалізована програма реконструкції лабораторії Національного інституту раку. Хочу звернути увагу, що кошти виділялися в 2018-19 роках, проте не було проведено фактично жодної підготовчої роботи і тільки в цьому році розпочалась підготовка Міністерством охорони здоров’я, розроблено проєкт.

Проєкт не одного дня і він дійсно непростий, в сьогоднішній обстановці МОЗ потрібно більше часу, щоб його реалізувати. Тому уряд за погодженням МОЗ підтримав рішення міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів щодо перерозподілу коштів цієї програми.

Це рішення ще підлягає погодженню бюджетного комітету, тому що такі перерозподіли здійснюються трьома етапами: спочатку рішення комісії (25 учасників: 17 народних депутатів бюджетного комітету і 8 членів уряду), після того уряд приймає постанову (що було прийнято) і остаточне затвердження бюджетним комітетом".

Деталі: Петрашко запевнив, що кошти для проведення реконструкції лабораторії діагностики будуть передбачені на наступний рік.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що ЗМІ "поширили маніпулятивну інформацію щодо передачі коштів для онкохворих на будівництво доріг" та запевнив, що в 2020 році урядом виділено "рекордну кількість коштів на лікування онкохворих (на 40% більше ніж у минулому році і вдвічі більше ніж у 2018 році)".

Додатково: Нинішнє засідання уряду стало першим у форматі онлайн. Такий формат роботи був схвалений через епідемічну ситуації з поширенням коронавірусу в країні.

Що передувало: Кабінет міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, "Укравтодору" для покращення стану доріг загального значення у Львівській області.

В уряді заявили, що такий перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проєкт у наступному році.