Кабмін з наступного тижня буде засідати онлайн

Кабінет міністр з 26 жовтня планує проводити засідання виключно онлайн.

Джерело: Премєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

Пряма мова Шмигаля: "З наступного тижня і урядові наради і уряд ми повністю переведем в онлайн. Така вимога часу і ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя і уряд має також демонструвати власним прикладом, що дистанційна робота є вимогою часу".

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