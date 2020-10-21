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Кабмін з наступного тижня буде засідати онлайн

Середа, 21 жовтня 2020, 15:57

Кабінет міністр з 26 жовтня планує проводити засідання виключно онлайн.

Джерело: Премєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

Пряма мова Шмигаля: "З наступного тижня і урядові наради і уряд ми повністю переведем в онлайн. Така вимога часу і ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя і уряд має також демонструвати власним прикладом, що дистанційна робота є вимогою часу".

Передісторія:

  • Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.
  • За добу 20 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували рекордній кількості людей - 6 719, летальних випадків також було найбільше – 141.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівУкраїнакарантин


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