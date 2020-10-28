Лідер виборів помер від COVID-19: у Борисполі заново обиратимуть мера

У Борисполі заново відбудуться вибори мера, тому що від коронавірусу помер чинний міський голова і лідер виборів у 2020 році Анатолій Федорчук.

Джерело: Facebook-сторінка координаторки ОПОРИ Ольги Айвазовської

Дослівно: "В Борисполі помер чинний міський голова, кандидат, який набрав за результатами голосування 25 жовтня, найбільшу кількість голосів.

Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)".

Що було раніше: 28 жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусної хвороби COVID-19.

Федорчук брав участь у виборах мера Борисполя, які відбулися 25 жовтня.

За результатами підрахунку голосів він перемагав на виборах мера міста.