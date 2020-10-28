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Лидер выборов умер от COVID-19: в Борисполе заново будут выбирать мэра

Среда, 28 октября 2020, 13:53
Лидер выборов умер от COVID-19: в Борисполе заново будут выбирать мэра

В Борисполе заново состоятся выборы мэра, потому что от коронавируса умер действующий мэр и лидер выборов в 2020 году Анатолий Федорчук.

Источник: Facebook-страница координатора ОПОРЫ Ольга Айвазовская

Дословно: "В Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования 25 октября, наибольшее количество голосов.

В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если человек после его избрания не получил мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанных в пункте 4 части первой и части 4 статьи 231 (в случае смерти)".

Что было раньше: 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19.

Федорчук принимал участие в выборах мэра Борисполя, которые состоялись 25 октября.

По результатам подсчета голосов он побеждал на выборах мэра города.

Украинская правда

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Темы: БориспольвиборыCovid-2019коронавирус
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