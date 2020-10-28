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Вибори-2020: вже 99,4% дільниць завершили підрахунок голосів

Середа, 28 жовтня 2020, 15:15

У регіонах України практично завершився процес підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та передачі протоколів до ТВК.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 28 жовтня 2020 року, понад 28,9 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить 99,4 % від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій".

Деталі: За даними ЦВК, цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.

Окрім того, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Слід зазначити, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.

Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК – 101 протокол.

Чому це важливо: Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Українська правда
Теми: вибори


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