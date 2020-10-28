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Выборы-2020: уже 99,4% участков завершили подсчет голосов

Среда, 28 октября 2020, 15:15

В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов избирателей на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020 года и передачи протоколов в ТИК.

Источник: пресс-служба Центризберкома

Дословно: "По информации, которая поступила в секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 28 октября, более 28 900 участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии".

Детали: По данным ЦИК, этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Кроме того, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Следует отметить, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы.

Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК - 101 протокол.

Почему это важно: Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Украинская правда
Темы: виборы


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