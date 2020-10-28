Комітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам "Слідства. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Джерело: керівник "Слідства. Інфо" Анна Бабінець в Facebook, сайт комітету, нардеп ВР від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба у Facebook

Пряма мова Бабінець: "Ми отримали листа від пресслужби про те, що всіх журналістів нашої агенції позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради. Серйозно? Навіть не знаю, з чого почати на рахунок всебічності".

Деталі: Бабінець нагадала, що їхній проект "Посіпаки" про помічників народних депутатів змусив ВР почати оприлюднювати імена помічників, які раніше були засекречені.

А їхній фільм "Клуб книголюбів" розповів про те, як продаються голоси у парламенті.

Комітет ВР зі свободи слова заборонив журналістам Слідство.Інфо відвідувати парламент. Ми отримали листа від прес-служби... Опубліковано Anna Babinets Середа, 28 жовтня 2020 р.

Бабінець відзначила, що "Слідство. Інфо" розповіло всім про куплене румунське громадянство парламентаря Олександра Дубінського, знайшло приховану закордонну нерухомість нардепів Ігоря Палиці та Олександра Гереги та показали, як депутати-багатії звертаються по грошову допомогу з бюджету.

Керівник розслідувальної агенції заявила, що "Слідство. Інфо" вбачає у такому рішенні ВР "наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів".

Вона також додала, що це рішення комітету будуть оскаржувати і обов'язково повідомлять про це всі впливові міжнародні організації.

Згідно з протоколом засідання комітету ВР зі свободи слова від 20 жовтня, відвідувати Раду заборонили журналістам 22 ЗМІ.

Протокол засідання комітету

Повідомляється, що таке рішення прийняли за звернення керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк.

Пряма мова Кармелюк: "На сьогодні у парламенті акредитовано 2934 людини від 512 ЗМІ. Оскільки процедура реєстрації ЗМІ дуже проста, то людей акредитується просто безліч, вони валом ідуть. Ми здійснюємо раз на рік перевірку і деяким ЗМІ надсилаємо листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту. На запит до 22 ЗМІ відповіли тільки 3, а інші не надали.

Якщо людина не пише і їм це посвідчення треба тільки, щоб проходити, то це нечесно по відношенню до тих журналістів, які пишуть і працюють, і вони обмежені у доступі. Ну, є ж події, на яких невелика кількість журналістів може бути присутня".

Деталі: Кармелюк попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність ВР. За її словами мова йде про 22 ЗМІ і близько сотні кореспондентів.

За словами Кармелюк, "це не обмеження журналістів", мовляв, якщо вони доведуть, що висвітлюють роботу Ради, то їм можуть поновити акредитацію.

Пізніше на повідомлення у соцмережах і у ЗМІ відреагувала нардеп ВР від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба, яка була присутня на тому засіданні комітету.

Вона відзначила, що таке питання дійсно розглядали і виносили по ньому рішення. Водночас Циба заявила, що "комітет не знайомився зі списком, щоб не отримати звинувачення у заангажованості і поділі журналістів на хороших/поганих".

Пряма мова: "Про те, що до списку потрапили й реальні, поважні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов’язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння у список таких медіа. З цього приводу ми обов’язково проведемо роботу. Ще раз перепрошую і прошу розуміння".

Деталі: Циба також пообіцяла, що всім, хто випадково був позбавлений акредитації, її швидко поновлять.