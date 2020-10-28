Комитет по свободе слова запретил части журналистов ходить в Раду

Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Следствия. Инфо" и еще двух десятков СМИ посещать парламент.

Источник: руководитель "Следствия. Инфо" Анна Бабинец в Facebook, сайт комитета, нардеп ВР от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба в Facebook

Прямая речь Бабинец: "Мы получили письмо от пресс-службы о том, что всех журналистов нашего агентства лишили аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. Серьезно? Даже не знаю, с чего начать на счет всесторонности".

Детали: Бабинец напомнила, что их проект "Посипаки" о помощниках народных депутатов заставил ВР начать обнародовать имена помощников, которые ранее были засекречены.

А их фильм "Клуб книголюбов" рассказал о том, как продаются голоса в парламенте.

Комітет ВР зі свободи слова заборонив журналістам Слідство.Інфо відвідувати парламент. Ми отримали листа від прес-служби... Опубліковано Anna Babinets Середа, 28 жовтня 2020 р.

Бабинец отметила, что "Следствие. Инфо" рассказало всем о купленном румынском гражданстве парламентария Александра Дубинского, нашло скрытую зарубежную недвижимость нардепов Игоря Палицы и Александра Гереги и показало, как депутаты-богачи обращаются за денежной помощью из бюджета.

Руководитель расследовательского агентства заявила, что "Следствие. Инфо" видит в таком решении ВР "наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов".

Она также добавила, что это решение комитета будут обжаловать и обязательно сообщат об этом всем международным организациям.

Согласно протоколу заседания комитета ВР по свободе слова от 20 октября, посещать Раду запретили журналистам 22 СМИ.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Сообщается, что такое решение приняли по обращению руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк.

Прямая речь Кармелюк: "На сегодняшний день в парламенте аккредитовано 2934 человека от 512 СМИ. Поскольку процедура регистрации СМИ очень простая, то людей аккредитуется просто множество, они валом идут. Мы осуществляем раз в год проверку и некоторым СМИ посылаем письма с просьбой предоставить материалы о работе парламента. На запрос к 22 СМИ ответили только 3, а другие не предоставили.

Если человек не пишет и им это удостоверение нужно только, чтобы проходить, то это нечестно по отношению к тем журналистам, которые пишут и работают, и они ограничены в доступе. Ну, есть же события, на которых небольшое количество журналистов может присутствовать".

Детали: Кармелюк попросила комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не освещают деятельность ВР. По ее словам, речь идет о 22 СМИ и около сотни корреспондентов.

По словам Кармелюк, "это не ограничение журналистов", мол, если они докажут, что освещают работу Рады, то им могут восстановить аккредитацию.

Позже на сообщение в соцсетях и в СМИ отреагировала нардеп ВР от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба, которая присутствовала на том заседании комитета.

Она отметила, что такой вопрос действительно рассматривали и выносили по нему решение. В то же время Цыба заявила, что "комитет не знакомился со списком, чтобы не получить обвинения в ангажированности и разделении журналистов на хороших/плохих".

Прямая речь: "О том, что в список попали и реальные, серьезные медиа мы узнали только сегодня, что наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, или намеренно допустила попадание в список таких медиа. По этому поводу мы обязательно проведем работу. Еще раз извиняюсь и прошу понимания".

Детали: Цыба также пообещала, что всем, кто случайно был лишен аккредитации, ее быстро восстановят.