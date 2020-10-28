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Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Середа, 28 жовтня 2020, 16:27
Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції о 18 годині 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі УП після ознайомлення з рішенням КС

Пряма мова Новікова: "Конституційний суд визнав 27 числа – і сьогодні рішення опубліковане – неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України.

Не буде реєстру декларацій (з 18-ї години на сайті – УП).

Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності".

Детально: Реєстр не працюватиме до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Українська правда

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Теми: КонституціяКСНАЗКдекларації
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