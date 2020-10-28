Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Среда, 28 октября 2020, 17:27

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в комментарии УП после ознакомления с решением КС

Прямая речь Новикова: "Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте - УП).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

Подробно: Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Украинская правда
Темы: КонституцияКСНАПКдекларации


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций

В Украине продолжили режим чрезвычайной ситуации до конца года

документКомитет по свободе слова запретил части журналистов ходить в Раду

Уруский подробно рассказал Кабмину, как произошла катастрофа Ан-26 и назвал главные причины

Мэр Борисполя умер от COVID-19

фотоМощный взрыв произошел на газовой станции: есть погибшие и пострадавшие

Все новости...
Конституция
Фирташ и Коломойский добиваются права пересмотра судебных решений в Конституционном суде
Окружной Конституционный суд Украины. Кто и почему уничтожает антикоррупционную реформу?
Главные новости вторника и ночи: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств
Последние новости
17:34
видео"Это война": глава МВД Беларуси намекнул, что милиционеры готовы убивать
17:27
Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций
17:26
Прибыль Microsoft за время карантина выросла на треть
16:56
видеоПартия Порошенко поддержала кандидата "Голоса" на второй тур в Черкассах
16:34
После своего скандального решения КС пожаловался на давление и обратился к Зеленскому
16:29
Кулеба заявил о важной победе Украины после решения суда о "скифском золоте"
16:22
В Беларуси начали отчислять студентов за протесты: из университета культуры - 18 человек
16:17
Кабмин назначил главу Комиссии по игорному бизнесу
16:09
В Украине продолжили режим чрезвычайной ситуации до конца года
16:01
фотоМужчину, из-за которого сошел грузовой поезд, задержали
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!