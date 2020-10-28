Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в комментарии УП после ознакомления с решением КС

Прямая речь Новикова: "Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте - УП).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

Подробно: Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.