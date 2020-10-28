Служба спецзв'язку порушила закон меморандумом з Huawei - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Державна служба спеціального зв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією "Хуавей Україна" без координації з МЗС.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Державна служба спеціального зв'язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум, оскільки мала скоординувати свої дії з Міністерством закордонних справ", - заявив Кулеба.

Втім, за його словами, служба "дуже швидко усвідомила свою грубу помилку і почала зачищати сліди, перебуваючи в стані ганьби".

Кулеба визнав, що укладання цього меморандуму викликало різку негативну реакцію міжнародних партнерів, з якими Україна працює над зміцненням своєї кібербезпеки.

"Це не якась примха. Ми з одними партнерами працюємо над зміцненням кібербезпеки, а Держспецзв'язку з іншими - підписує меморандум.

Насправді це проблема, якої можна було уникнути в один клік, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС і почула наші думки з цього приводу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 16 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Це сталося після того, як відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.