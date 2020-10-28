Служба спецсвязи нарушила закон меморандумом с Huawei - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Государственная служба специальной связи нарушила законодательство Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" без координации с МИД.

Об этом он сказал в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел", - заявил Кулеба.

Впрочем, по его словам, служба "очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора".

Кулеба признал, что заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию международных партнеров, с которыми Украина работает над укреплением своей кибербезопасности.

"Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими - подписывает меморандум.

На самом деле, это проблема, которой можно было избежать в один клик, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД и услышала наше мнение по этому поводу", - подчеркнул министр.

Напомним, 16 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины убрала со своего сайта и социальных сетей информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина".

Это произошло после того, как ведомство сообщило о подписании меморандума с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

По информации "Европейской правды", западные партнеры обратили внимание на это сообщение и в неофициальных разговорах выражали удивление выбором приоритетов украинской стороной.