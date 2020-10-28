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Німеччина вводить жорсткі національні обмеження через сплеск захворюваності

Середа, 28 жовтня 2020, 19:27

Німеччина з понеділка, 2 листопада, запроваджує жорсткі карантинні обмеження, які включають закриття барів, ресторанів та фітнес-студій.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це після наради з прем’єрами федеральних земель оголосила канцлерка Ангела Меркель. 

Меркель заявила, що вірус зростає в геометричній прогресії.  У 75% усіх нових випадків зараження більше не відомо, звідки вони походять. Система охорони здоров'я все ще може впоратися з цим тягарем, але якщо так буде продовжуватися, вона опиниться на межі протягом декількох тижнів.

"Ми знаємо, що нам потрібно знову скоротити кількість контактів - ось чому нам потрібні національні, але обмежені у часі зусилля з 2 листопада", - заявила  Ангела Меркель, повідомляючи про нові обмеження.

За її словами, через два тижні слід оцінити ефективність заходів і за необхідності їх скоригувати.

За даними німецьких ЗМІ, з 2 листопада у громадських місцях дозволено зустрічатися членам тільки двох домогосподарств, максимально десяти особами. 

Заклади громадського харчування, такі як ресторани і паби, повинні закритися до кінця місяця, окрім їдалень. Доставка і їжа з собою - дозволені. 

Косметологічні студії, масажні кабінети і тату-салони повинні закритися, тому що там неможливо дотримуватися мінімальної дистанції. Перукарні залишаються відкритими.

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині. 

Школи і дитячі садки повинні залишатися відкритими.

Матчі Бундесліги і заходи професійного спорту відбуватимуться без глядачів. Тренування любительських команд заборонені. Фітнес-студії і басейни закриваються. Індивідуальні заняття спортом дозволені. 

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок. Це також стосується зустрічей з родичами. 

Розміщення туристів в готелях забороняється - дозволено приймати тільки осіб, які зупиняються з метою невідкладних відряджень. Театри, кінотеатри і концертні зали зупиняють роботу.

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