Германия вводит жесткие национальные ограничения из-за всплеска заболеваемости

Германия с понедельника, 2 ноября, вводит жесткие карантинные ограничения, включая закрытие баров, ресторанов и фитнес-студий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом после совещания с премьерами федеральных земель объявила канцлер Ангела Меркель.

Меркель заявила, что вирус растет в геометрической прогрессии. В 75% всех новых случаев заражения не ясно, откуда они походят. Система здравоохранения все еще может справиться с этим бременем, но если так будет продолжаться, она окажется на грани в течение нескольких недель.

"Мы знаем, что нам нужно снова сократить количество контактов - вот почему нам нужны национальные, но ограничены во времени усилия со 2 ноября", - заявила Ангела Меркель, сообщая о новых ограничениях.

По ее словам, через две недели следует оценить эффективность мер и при необходимости их скорректировать.

По данным немецких СМИ, со 2 ноября в общественных местах разрешено встречаться членам только двух домохозяйств, максимально десяти лицами.

Заведения общественного питания, такие как рестораны и пабы, должны закрыться до конца месяца, кроме столовых. Доставка и еда с собой - разрешены.

Косметологические студии, массажные кабинеты и тату-салоны должны закрыться, потому что там невозможно соблюдать минимальную дистанцию. Парикмахерские остаются открытыми.

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады должны оставаться открытыми.

Матчи Бундеслиги и мероприятия профессионального спорта пройдут без зрителей. Тренировки любительских команд запрещены. Фитнес-студии и бассейны закрываются. Индивидуальные занятия спортом разрешены.

Население просят воздержаться от "ненужных" частных поездок. Это также касается встреч с родственниками.

Размещение туристов в гостиницах запрещается - разрешено принимать только лиц, которые останавливаются в целях неотложных командировок. Театры, кинотеатры и концертные залы останавливают работу.