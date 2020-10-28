МЗС Туреччини викликало повіреного Франції через карикатуру на Ердогана

До МЗС Туреччини викликали повіреного у справах Франції через опубліковану в сатиричному журналі Charlie Hebdo образливу карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

"Тимчасовий повірений у справах посольства Франції в Анкарі був викликаний до Міністерства закордонних справ з приводу карикатури в журналі Charlie Hebdo, яку міністерство рішуче засуджує" - йдеться у повідомленні.

Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган образив свого французького колегу Еммануеля Макрона.

Турецька влада раніше засудила французький журнал за публікацію у вівторок "глибоко образливої карикатури". Ердоган у середу подав кримінальну скаргу на Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo зобразив на передовиці Ердогана, який сидить в кріслі в одних трусах і білій футболці, тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг, і вигукує при цьому: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким чином відреагував на напруженість у відносинах Франції та Туреччини через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона.

24 жовтня Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.