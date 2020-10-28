МИД Турции вызвал поверенного Франции из-за карикатуры на Эрдогана

В МИД Турции вызвали поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo оскорбительной карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

"Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает", - говорится в сообщении.

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган оскорбил своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

Турецкие власти ранее осудили французский журнал за публикацию во вторник "глубоко оскорбительной карикатуры". Эрдоган в среду подал уголовную жалобу на Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo изобразил на передовице Эрдогана, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

24 октября Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.