Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Турции вызвал поверенного Франции из-за карикатуры на Эрдогана

Среда, 28 октября 2020, 20:39

В МИД Турции вызвали поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo оскорбительной карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

"Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает", - говорится в сообщении.

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган оскорбил своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

Турецкие власти ранее осудили французский журнал за публикацию во вторник "глубоко оскорбительной карикатуры".  Эрдоган в среду подал уголовную жалобу на Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo изобразил на передовице Эрдогана, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

24 октября Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: