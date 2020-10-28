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У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула

Середа, 28 жовтня 2020, 22:07
У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі", внаслідок якої загинула одна особа, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За попередньою інформацією, водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ.

Внаслідок чого травмувалося двоє та одна людина загинула на місці.

Правоохоронці та лікарі працюють на місці аварії. Причини ДТП наразі невідомі.

Доповнено: Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що за фактом смертельної ДТП біля станції метро Видубичі розпочато кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП за участі громадського автобуса (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дослівно: "За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Унаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963, 1979 р.н. отримали травми та були госпіталізовані".

Українська правда
Теми: КиївДТП
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