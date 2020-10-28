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У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула

Середа, 28 жовтня 2020, 23:07

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі", внаслідок якої загинула одна особа, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За попередньою інформацією, водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ.

Внаслідок чого травмувалося двоє та одна людина загинула на місці.

Правоохоронці та лікарі працюють на місці аварії. Причини ДТП наразі невідомі.

Українська правда
Теми: КиївДТП


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