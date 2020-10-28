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В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один человек погиб

Среда, 28 октября 2020, 22:07
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один человек погиб

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса возле метро "Выдубичи", в результате которой погиб один человек, еще двое получили телесные повреждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

В результате травмировались двое и один человек погиб на месте.

Правоохранители и врачи работают на месте аварии. Причины ДТП пока неизвестны.

Дополнено: Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что по факту смертельного ДТП возле станции метро Выдубичи начато уголовное производство по факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Дословно: "По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы".

Украинская правда

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Темы: КиевДТП
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