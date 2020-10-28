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В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один человек погиб

Среда, 28 октября 2020, 23:07

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса возле метро "Выдубичи", в результате которой погиб один человек, еще двое получили телесные повреждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

В результате травмировались двое и один человек погиб на месте.

Правоохранители и врачи работают на месте аварии. Причины ДТП пока неизвестны.

Украинская правда
Темы: КиевДТП


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