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Українську церкву, яка згоріла у Празі, відновлять

Середа, 28 жовтня 2020, 22:34
Українську церкву, яка згоріла у Празі, відновлять
фото: twitter.com/YPerebyinis

У Празі вирішили відновити церкву святого Михаїла, яку завезли у 1929 році з України та яка майже повністю згоріла 28 жовтня.

Джерело: посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у Twitter

Пряма мова: "За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату Праги Віта Гофмана, 29 жовтня буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви".

Довідково: Церква святого Михаїла - це дерев'яна церква, побудована в другій половині XVII століття в Україні. У першій половині XX століття церква була розібрана і перевезена в Сади Кінських, де вона стала частиною колекції етнографічного музею.

Церква побудована в так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має близько 14 метрів в довжину і вісім метрів в ширину. Висота вежі становила близько 17 метрів. З 2008 року храм використовується православною церквою.

Що було раніше: У Празі практично повністю згоріла дерев’яна церква, яку майже сто років тому перевезли з Закарпаття.

Українська правда

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Теми: церкваЧехія
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