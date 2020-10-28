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Украинскую церковь, которая сгорела в Праге, восстановят

Среда, 28 октября 2020, 22:34
Украинскую церковь, которая сгорела в Праге, восстановят
фото: twitter.com/YPerebyinis

В Праге решили восстановить церковь святого Михаила, которую завезли в 1929 году из Украины и которая почти полностью сгорела 28 октября.

Источник: посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter

Прямая речь: "По только что обнародованной информации представителя магистрата Праги Вита Гофмана, 29 октября будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви".

Справка: Церковь святого Михаила - это деревянная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века церковь была разобрана и перевезена в Сады Кинских, где она стала частью коллекции этнографического музея.

Церковь построена в бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имеет около 14 метров в длину и 8 метров в ширину. Высота колокольни составляла около 17 метров. С 2008 года храм используется православной церковью.

Что было раньше: В Праге практически полностью сгорела деревянная церковь, которую почти сто лет назад перевезли из Закарпатья.

Украинская правда
Темы: церковьЧехия
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