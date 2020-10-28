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Лига Чемпионов: "Динамо" на 90 минуте теряет очки против команды Реброва

Среда, 28 октября 2020, 23:53

Киевское "Динамо" в матче группового этапа Лиги Чемпионов сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров.

Источник: трансляция матча

Детали: Команды завершили матч со счетом 2:2.

На 28-й минуте с пенальти забил динамовец Виктор Цыганков, а под конец первого тайма отличился его партнер Карлос де Пена. В первой половине встречи "Динамо" лидировал со счетом 2:0.

Свой первый гол киевляне пропустили на 59 минуте. Героем момента стал норвежец Токмак Нгуен.

За 5 минут до конца основного времени полузащитник киевлян Сергей Сидорчук получает красную карточку. Игроки "Ференцвароша" воспользовались преимуществом и нападающий Франк Боли забил на 90 минуте матча.

Арбитр добавил пять минут к основному времени, но ни одна из команд не изменила счет.

"Динамо" по результатам двух матчей занимает третье место в группе, имея одно очко. Следующий матч киевляне проведут против "Барселоны".

Украинская правда
Темы: футболспорт


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