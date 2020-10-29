Франція посилює карантин
Четвер, 29 жовтня 2020, 00:35
Франція повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії COVID-19.
Джерело: президент Франції Еммануель у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації, передає Укрінформ
Пряма мова: "Я вирішив відновити з п’ятниці карантин, щоб зупинити вірус. Це стосується усіх регіонів".
Деталі: Він повідомив, що нові обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 1 грудня.
Президент Франції відзначив, що упродовж другої хвилі епідемії вірус поширюється територією країни навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.
Про конкретні заходи щодо відновленого карантину уряд повідомить у четвер, 29 жовтня.
Нагадаємо:
- Вже 2 тижні у містах, де ситуація найгірша, серед них і в Парижі, діє нічна комендантська година.
- 25 жовтня у Франції зареєстрували рекордні 52 тисячі заражень за добу. За кілька днів перед тим показники неодноразово перевищували позначку у 40 тисяч.
- Вже половину місць у реанімаціях займають пацієнти з коронавірусом.