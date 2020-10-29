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Франція посилює карантин

Четвер, 29 жовтня 2020, 00:35

Франція повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії COVID-19.

Джерело: президент Франції Еммануель у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я вирішив відновити з п’ятниці карантин, щоб зупинити вірус. Це стосується усіх регіонів".

Деталі: Він повідомив, що нові обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 1 грудня.

Президент Франції відзначив, що упродовж другої хвилі епідемії вірус поширюється територією країни навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.

Про конкретні заходи щодо відновленого карантину уряд повідомить у четвер, 29 жовтня.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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