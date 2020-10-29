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Франция усиливает карантин

Четверг, 29 октября 2020, 01:35

Франция возвращается к более жестким ограничительных мер из-за эскалации эпидемии COVID-19.

Источник: президент Франции Эммануэль в своем пятом за период эпидемии обращении к нации, передает Укринформ

Прямая речь: "Я решил восстановить с пятницы карантин, чтобы остановить вирус. Это касается всех регионов ".

Детали: Он сообщил, что новые ограничительные меры будут действовать как минимум до 1 декабря.

Президент Франции отметил, что на протяжении второй волны эпидемии вирус распространяется по территории страны даже быстрее, чем предполагалось худшим прогнозам.

О конкретных мерах по восстановленного карантина правительство сообщит в четверг, 29 октября.

Напомним:

  • Уже 2 недели в городах, где ситуация плохая, среди них и в Париже, действует ночная комендантский час.
  • 25 октября во Франции зарегистрировали рекордные 52 000 заражений в сутки. За несколько дней до этого показатели неоднократно превышали отметку в 40000.
  • Уже половину мест в реанимации занимают пациенты с коронавирусом.

Темы: коронавирускарантин


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