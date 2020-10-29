Франция усиливает карантин
Четверг, 29 октября 2020, 01:35
Франция возвращается к более жестким ограничительных мер из-за эскалации эпидемии COVID-19.
Источник: президент Франции Эммануэль в своем пятом за период эпидемии обращении к нации, передает Укринформ
Прямая речь: "Я решил восстановить с пятницы карантин, чтобы остановить вирус. Это касается всех регионов ".
Детали: Он сообщил, что новые ограничительные меры будут действовать как минимум до 1 декабря.
Президент Франции отметил, что на протяжении второй волны эпидемии вирус распространяется по территории страны даже быстрее, чем предполагалось худшим прогнозам.
О конкретных мерах по восстановленного карантина правительство сообщит в четверг, 29 октября.
Напомним:
- Уже 2 недели в городах, где ситуация плохая, среди них и в Париже, действует ночная комендантский час.
- 25 октября во Франции зарегистрировали рекордные 52 000 заражений в сутки. За несколько дней до этого показатели неоднократно превышали отметку в 40000.
- Уже половину мест в реанимации занимают пациенты с коронавирусом.