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Вибори президента США: понад 75 мільйонів американців вже проголосували

Четвер, 29 жовтня 2020, 02:06
Вибори президента США: понад 75 мільйонів американців вже проголосували

У достроковому голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 75 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project 

Деталі: За шість днів до основного дня виборів з 250 мільйонів американських виборців проголосувало вже понад 75 мільйонів, що складає більше половини від загальної явки на вибори у 2016 році, коли проголосували 138,8 мільйона (55.5% виборців).

Близько двох третин тих, хто вже проголосував відправили свої бюлетені поштою, а решта голосували на достроково відкритих виборчих дільницях по всій країні.

Голос Америки повідомляє, що явка на цих виборах може виявитися найвищою з 1908 року, коли проголосували 65% американців, які мають право голосу. Тоді 27-м президентом США став республіканець Вільям Говард Тафт, якого, виконуючі обіцянку не висуватися на третій термін, запропонував Теодор Рузвельт.

Видання відзначає, що в цьому році щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти в довгих чергах і чекати по 8 годин, щоб проголосувати.

Тим часом президент Дональд Трамп, його суперник-демократ Джо Байден і їх напарники по передвиборній гонці, віце-президент Майк Пенс і сенатор Камала Харріс, продовжують активну агітацію.

Наразі національні опитування показують, що Байден випереджає Трампа на 7-8%, однак розрив приблизно вдвічі менше в ключових штатах, які, ймовірно, визначать результат голосування в Колегії виборників.

Довідка: Переможця президентських виборів в США визначає не загальне голосування, а Колегія виборників, що складається з 538 членів.

Як правило, всі голоси Колегії виборників штату дістаються кандидату, який набрав найбільшу кількість голосів в кожному з 50 штатів, причому найбільший вплив мають найбільш густонаселені штати.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо:

  • 24 жовтня чинний президент США Дональд Трамп достроково проголосував у Флориді, заявивши, що "віддав голос за хлопця на ім'я Трамп".
  • 28 жовтня разом із дружиною достроково проголосував кандидат від демократів Джо Байден.

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Теми: СШАвибори
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