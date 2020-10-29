Выборы президента США: более 75 миллионов американцев уже проголосовали

В досрочном голосовании на 59-й выборах президента США уже приняли участие более 75 миллионов американцев.

Источник: неправительственная организацией United States Election Project. "Голос Америки"

Детали: За шесть дней до официального дня выборов с 250 миллионов американских избирателей проголосовало уже более 75 миллиона человек, что составляет более половины от общей явки в 2016 году, когда проголосовали 138,8 миллиона человек (55.5% избирателей).

Около двух третей проголосовавших отправили свои бюллетени по почте, а остальные голосовали на открывшихся досрочно избирательных участках по всей стране.

Голос Америки сообщает, что явка на этих выборах может оказаться самой высокой с 1908 года, когда проголосовали 65% американцев, имеющих право голоса. Тогда 27-м президентом США стал республиканец Уильям Тафт, которого, выполняя обещание не выдвигаться на третий срок, предложил партии Теодор Рузвельт.

Издание отмечает, что в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по 8 часов, чтобы проголосовать.

Тем временем президент Дональд Трамп, его соперник-демократ Джо Байден и их напарники по предвыборной гонке, вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис, продолжают активную агитацию.

Национальные опросы показывают, что Байден опережает Трампа на 7-8 процентов, однако разрыв примерно вдвое меньше в ключевых штатах, которые, вероятно, определят исход голосования в Коллегии выборщиков.

Справка: Победителя президентских выборов в США определяет не всеобщее голосование, а Коллегия выборщиков, состоящая из 538 членов.

Как правило, все голоса коллегии выборщиков штата достаются кандидату, набравшему наибольшее количество голосов в каждом из 50 штатов, причем наибольшее влияние имеют наиболее густонаселенные штаты.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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