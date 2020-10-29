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В США групу осіб підозрюють в роботі на Китай

Четвер, 29 жовтня 2020, 05:58

Мін'юст США повідомив, що у федеральному суді Брукліна, США відносно восьми чоловік висунуті звинувачення в роботі на КНР.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Люди, щодо яких висунуті звинувачення, діяли на благо і під контролем КНР, вони стежили і були причетні до кампанії залякування ряду громадян США, закликаючи їх повернутися в Китай в рамках всесвітньої незаконної узгодженої кампанії, відомої як операція "Полювання на лисиць".

Пряма мова представника Мін'юсту США Джона Демерса: "В рамках сьогоднішніх заходів, ми піймали самих мисливців, п'ятеро обвинувачених заарештовані ФБР, а тим, хто знаходяться в КНР, ми радимо триматися подалі - така поведінка тут (в США - ред) не вітається".

Пряма мова глави ФБР Крістофера Рей: "Китайське керівництво робить спроби спостереження, погроз і залякування щодо наших громадян і резидентів, що знаходяться на території США на законних підставах - це входить в китайську стратегію підривної впливу в нашій країні і в усьому світі".

Теми: США


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