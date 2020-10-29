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В США группу лиц подозревают в работе на Китай

Четверг, 29 октября 2020, 04:58

Минюст США сообщил, что в федеральном суде Бруклина, США в отношении восьми человек выдвинуты обвинения в работе на КНР.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Люди, в отношении которых выдвинуты обвинения, действовали во благо и под контролем КНР, они следили и были причастны к кампании запугивания ряда граждан США, призывая их вернуться в Китай в рамках всемирной незаконной согласованной кампании, известной как операция "Охота на лис".

Прямая речь представителя Минюста США Джона Демерса: "В рамках сегодняшних мер, мы поймали самих охотников, пятеро обвиняемых арестованы ФБР, а тем, кто находятся в КНР, мы советуем держаться подальше - такое поведение здесь (в США) не приветствуется".

Прямая речь главы ФБР Кристофера Рэй: "Китайское руководство предпринимает попытки наблюдения, угроз и запугивания в отношении наших граждан и резидентов, находящихся на территории США на законных основаниях - это входит в китайскую стратегию подрывного влияния в нашей стране и по всему миру".

Темы: США
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