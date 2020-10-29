Ураган "Зета" вдарив по узбережжю США
Четвер, 29 жовтня 2020, 05:10
Ураган "Зета" перетнув Мексиканську затоку та обрушився на південні американські штати.
Джерело: Національний центр ураганів США
Деталі: Епіцентр стихії наблизився до південної частини штату Луїзіана. Швидкість вітру сягає майже 180 км/год, що дорівнює потужності урагану між 2-ю і 3-ю категоріями.
Така стихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки.
За прогнозами синоптиків, "Зета" впродовж 28-29 жовтня пройдеться вздовж східних штатів атлантичного узбережжя США.