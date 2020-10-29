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Ураган "Зета" ударил по побережью США

Четверг, 29 октября 2020, 06:10

Ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

Источник: Национальный центр ураганов США

Детали: Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра достигает почти 180 км / ч, что равно мощности урагана между 2-й и третьей категорий.

Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.

По прогнозам синоптиков, "Зета" на протяжении 28-29 октября пройдется вдоль восточных штатов атлантического побережья США.

 

Темы: СШАпогода


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