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Формування Росії 4 рази порушили "перемир'я", поранено бійця ООС

Четвер, 29 жовтня 2020, 06:53
Формування Росії 4 рази порушили перемир'я, поранено бійця ООС

Минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує.

Про зухвалі дії Російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".

Теми: ООСРосіяокупаціяДонбас
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