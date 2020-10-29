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Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:54

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи.

Про це "Європейська правда" дізналася з кількох дипломатичних джерел.

За інформацією ЄвроПравди, раніше МОН представив урядові проєкт рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію (ліквідацію) усіх директоратів, утворених кілька років тому в рамках реформи держслужби, фінансування якої забезпечував Євросоюз. МОН був одним з пілотних міністерств, які отримали європейські грантові кошти для проведення такої реформи; вони також передбачали заповнення новоутворених посад з гідною оплатою на відкритих конкурсах.

Запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках вже проведеної реформи, але також умови надання зарезервованої для України макрофінансової допомоги ЄС, тому проєкт рішення МОН був відхилений урядовими структурами як такий що суперечить міжнародним зобов’язанням України; також про цю ініціативу стало відомо західним донорам.

Наприкінці минулого тижня представництво ЄС звернулося з листом до Сергія Шкарлета ("Європейській правді" відомий зміст даного документа), у якому нагадало в.о. міністра про безповоротну допомогу Україні у сфері освіти та науки. Фінансування лише виконуваних на даний момент програм має загальну вартість понад 200 млн євро.

У ЄС підкреслили, що це фінансування спирається на реформу держслужби, яку підважують дії Шкарлета. "У зв’язку з цими стратегічними пріоритетами (за якими Україна отримує від ЄС та держав ЄС грантову допомогу. – ЄП), як ви напевно знаєте, ЄС тісно залучений до реформи держу правління, яка лишається наріжним каменем підвищення здатності держслужби досягати результату", - йдеться у листі.

На підставі цього ЄС вважає важливим збереження 6 директоратів МОН із високооплачуваними співробітниками, утворених у рамках фінансованої ЄС реформи.

"Ми закликаємо вас продовжувати належну дію цих структур і посилювати їхню роль у міністерстві... Будь-який відкат досягнутого раніше успіху у реформах безсумнівно викличе нашу занепокоєність та може підірвати нашу співпрацю, яку ми сприймаємо як успішну і прагнемо продовжувати – в тому числі, можливо, через нові програми допомоги у рамках реформи держслужби", - йдеться у листі.

Як відомо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти на науки і одночасно поклав на новопризначеного посадовця обов’язки т.в.о. міністра. Рішення було ухвалене всупереч суспільній критиці, яка лунала щодо його можливого призначення. Між тим Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Теми: освітаМіносвітиЄС


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