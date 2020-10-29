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Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования

Четверг, 29 октября 2020, 08:54
Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.

Об этом "Европейская правда" узнала из нескольких дипломатических источников.

По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН был одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнение новых должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.

Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как противоречащий международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.

В конце прошлой недели представительство ЕС обратилось с письмом к Сергею Шкарлету ("Европейской правде" известно содержание данного документа), в котором напомнило и.о. министра о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Общая стоимость финансирование только выполняемых на данный момент программ составляет более 200 млн евро.

В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую ставят под вопрос действия Шкарлета. "В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. - ЕП), как вы наверняка знаете, Евросоюз тесно вовлечен в реформу госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата", - говорится в письме.

На основании этого ЕС считает важным сохранение шести директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.

"Мы призываем вас продолжать надлежащую работу этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать - в том числе, возможно, через новые программы помощи в рамках реформы госслужбы", - говорится в письме.

Как известно, 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

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Темы: образованиеМинобразованияЕСреформы
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