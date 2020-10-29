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Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:35
Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Київ уже другий день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Джерело: дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря, "Укрінформ"

Деталі: Станом на 10:30 ранку 29 жовтня Київ перебуває на 3-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 159 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Київ випереджають в антирейтингу лише індійська столиця Делі та пакистанський Лахор. 

 

У четвер зранку в Києві спостерігається сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

Вранці 28 жовтня Київ був на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря, згодом став 10-м, а пізно ввечері був на 8-му місці.

У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

Теми: Київекологія
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