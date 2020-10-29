Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:35

Київ уже другий день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Джерело: дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря, "Укрінформ"

Деталі: Станом на 10:30 ранку 29 жовтня Київ перебуває на 3-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 159 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Київ випереджають в антирейтингу лише індійська столиця Делі та пакистанський Лахор. 

 

У четвер зранку в Києві спостерігається сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

Вранці 28 жовтня Київ був на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря, згодом став 10-м, а пізно ввечері був на 8-му місці.

У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

Теми: Київекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Лукашенко змінив голову МВС

Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти

КС заблокував вступ на посади переможців місцевих виборів – НАЗК

Минулої доби 7 342 жителям України підтвердили COVID

Усі новини...
Київ
У Києві за добу 577 хворих на COVID, з них 21 медик
У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула
Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка
Останні новини
11:52
В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу
11:48
Bolt запускає у Києві сервіс доставки їжі
11:46
Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції
11:39
карта В Україну йде похолодання, у Карпатах очікують мокрий сніг
11:32
Теракт у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених
11:15
Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО
11:14
МОЗ оновить лабораторію в Інституті раку, щоб робити операції за 50 тисяч євро
11:10
Лукашенко змінив голову МВС
11:10
Вовк вдруге не з'явився на засідання суду
10:59
Кулеба: рішення КСУ – серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію із Заходом
Усі новини...