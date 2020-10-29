Киев - на третьем месте по загрязненности воздуха в мире

Киев уже второй день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.

Источник: данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха, "Укринформ"

Детали: По состоянию на 10:30 утра 29 октября Киев находится на 3-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения воздуха 159 при норме в 50.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

Киев опережают в антирейтинге только индийская столица Дели и пакистанский Лахор.

В четверг утром в Киеве наблюдается сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

Утром 28 октября Киев был на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха, позже стал 10-м, а поздно вечером был на 8-м месте.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.