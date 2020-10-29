Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев - на третьем месте по загрязненности воздуха в мире

Четверг, 29 октября 2020, 09:35
Киев - на третьем месте по загрязненности воздуха в мире

Киев уже второй день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.

Источник: данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха, "Укринформ"

Детали: По состоянию на 10:30 утра 29 октября Киев находится на 3-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения воздуха 159 при норме в 50. 

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

Киев опережают в антирейтинге только индийская столица Дели и пакистанский Лахор.

 

В четверг утром в Киеве наблюдается сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

Утром 28 октября Киев был на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха, позже стал 10-м, а поздно вечером был на 8-м месте.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: