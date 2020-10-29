На Житомирщині розслідують можливі фальсифікації: явка була 98%

Правоохоронці розслідують ймовірні фальсифікації на виборчій дільниці у Ємільчинському районі Житомирської області, де явка становить 98% та виявлені порушення у документації.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, виявлено ймовірні ознаки фальсифікації голосування.

Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців – 98 %, виявлено порушення виборчої документації, а саме, відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії".

Деталі: Крім цього, при відкритті сейфпакетів виявили, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст.158-1 КК України) за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня.

Вирішується питання щодо вилучення протоколів та іншої документації для проведення експертизи.