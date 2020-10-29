Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Житомирщині розслідують можливі фальсифікації: явка була 98%

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:43
Фото УП

Правоохоронці розслідують ймовірні фальсифікації на виборчій дільниці у Ємільчинському районі Житомирської області, де явка становить 98% та виявлені порушення у документації.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, виявлено ймовірні ознаки фальсифікації голосування.

Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців – 98 %, виявлено порушення виборчої документації, а саме, відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії".

Деталі: Крім цього, при відкритті сейфпакетів виявили, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст.158-1 КК України) за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня.

Вирішується питання щодо вилучення протоколів та іншої документації для проведення експертизи.

Українська правда
Теми: Житомирщинавиборимісцева владафальсифікації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Лукашенко змінив голову МВС

Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти

КС заблокував вступ на посади переможців місцевих виборів – НАЗК

Минулої доби 7 342 жителям України підтвердили COVID

Усі новини...
Житомирщина
Молоді військові на Житомирщині загинули через отруєння чадним газом
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових
СБУ затримала 4 осіб, які масово "штампували" фальшиві паспорти
Останні новини
11:52
В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу
11:48
Bolt запускає у Києві сервіс доставки їжі
11:46
Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції
11:39
карта В Україну йде похолодання, у Карпатах очікують мокрий сніг
11:32
Теракт у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених
11:15
Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО
11:14
МОЗ оновить лабораторію в Інституті раку, щоб робити операції за 50 тисяч євро
11:10
Лукашенко змінив голову МВС
11:10
Вовк вдруге не з'явився на засідання суду
10:59
Кулеба: рішення КСУ – серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію із Заходом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!